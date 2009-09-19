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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Нюрнберг
Бавария - Нюрнберг: обзор матча 19 сентября 2009
Бавария
19.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
55'
И. Олич
82'
Д. ван Бюйтен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Нюрнберг
Замена
️️️️
Д. Видошич
ГОЛ! 2:0!
Д. ван Бюйтен
Замена
️️️️
Д. Праньич
Замена
️️️️
И. Олич
Замена
️️️️
М. Риссе
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Замена
️️️️
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Хавьер Пинола
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
8
Кристиан Айглер
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
10
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
4-3-3
1
Ренсинг
32
Праньич
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
3-2-4-1
1
Шефер
6
Нордтвейт
22
Пинола
5
Марох
2
Дикмайер
0
Билер
31
Риссе
24
Клюге
20
Гюндоган
8
Айглер
10
Видошич
Остались в запасе
Бавария
Нюрнберг
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Бавария - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
69000 из 71437 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 19:30 (в записи)
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