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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бертон Альбион - Нортгемптон Таун
Бертон Альбион - Нортгемптон Таун: обзор матча 05 января 2020
Бертон Альбион
05.01.2020, воскресенье, 17:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Нортгемптон Таун
45+2'
Р. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бертон Альбион - Нортгемптон Таун
58'
Желтая карточка
С. Уортон
ГОЛ! 1:0!
Р. Эдвардс
45'
+2
Начало матча
Статистика матча Бертон Альбион - Нортгемптон Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
- : -
24.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Бертон Альбион
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