Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Нюрнберг
Штутгарт - Нюрнберг: обзор матча 29 августа 2009
Штутгарт
29.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Нюрнберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Нюрнберг
+1
Замена
Т. Бройх
️️️️
Д. Видошич
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Какау
Замена
Ю. Юдт
️️️️
П. Клюге
Замена
К. Айглер
️️️️
А. Харистеас
Замена
А. Глеб
️️️️
Т. Хитцльшпергер
Замена
Элсон
️️️️
Я. Шимак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
19
Ян Шимак
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
(К)
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
10
Дарио Видошич
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
0
Марек Минтал
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
7
Элсон
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Томас Бройх
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
15
Бока
35
Таски
5
Нидермайер
28
Треш
19
Шимак
28
Хедира
0
Хитцльшпергер
10
Гебхарт
18
Какау
88
Погребняк
3-2-4-1
1
Шефер
5
Марох
31
Вольф
6
Нордтвейт
2
Дикмайер
22
Пинола
31
Риссе
24
Клюге
0
Минтал
10
Видошич
21
Харистеас
19
Шимак
7
Элсон
7
Элсон
19
Шимак
0
Хитцльшпергер
11
Глеб
11
Глеб
0
Хитцльшпергер
18
Какау
20
Шибер
20
Шибер
18
Какау
24
Клюге
16
Юдт
16
Юдт
24
Клюге
10
Видошич
22
Бройх
22
Бройх
10
Видошич
21
Харистеас
8
Айглер
8
Айглер
21
Харистеас
Остались в запасе
Штутгарт
Нюрнберг
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
30
Александер Штефан
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Штутгарт - Нюрнберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Штутгарт
Нюрнберг
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+