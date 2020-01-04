Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Сити - Шрусбери Таун
Бристоль Сити - Шрусбери Таун: обзор матча 04 января 2020
Бристоль Сити
04.01.2020, суббота, 15:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
30'
Ф. Дьедиу
48'
Ш. Госс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Шрусбери Таун
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лав
Желтая карточка
Т. Мур
83'
48'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Госс
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Н. Элиассон
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шрусбери Таун
1
Джо Мерфи
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Бристоль Сити
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Шрусбери Таун
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
2-3-1-3
85
Мяенпяя
26
Калас
15
Мур
17
Элиассон
4
Массенго
6
Надь
13
Перейра
45
Палмер
18
Дьедиу
23
Уоткинс
3-1
1
Мерфи
6
Эбанкс-Лэнделл
13
Голбоурн
22
Лав
16
Госс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шрусбери Таун
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Остались в запасе
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Бристоль Сити - Шрусбери Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Шрусбери Таун
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+