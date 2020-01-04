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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рочдейл - Ньюкасл
Рочдейл - Ньюкасл: обзор матча 04 января 2020
Рочдейл
04.01.2020, суббота, 15:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
79'
А. Уилбрахам
17'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рочдейл - Ньюкасл
ГОЛ! 1:1!
А. Уилбрахам
79'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Альмирон
Пас отдал
К. Атсу
Начало матча
Статистика матча Рочдейл - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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Рочдейл
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