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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 15 августа 2009
Штутгарт
15.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Фрайбург
53'
П. Погребняк
65'
Элсон (П)
76'
Элсон
88'
Ю. Шибер
70'
М. Идриссу
85'
М. Идриссу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
ГОЛ! 4:2!
Ю. Шибер
ГОЛ! 3:2!
М. Идриссу
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Какау
ГОЛ! 3:1!
Элсон
Желтая карточка
Элсон
Замена
С. Руди
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Замена
Ю. Шустер
️️️️
Й. Флум
ГОЛ! 2:1!
М. Идриссу
Желтая карточка
М. Зальц
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Элсон
Замена
С. Макиади
️️️️
И. Банович
Желтая карточка
П. Крмас
ГОЛ! 1:0!
П. Погребняк
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Т. Бекманн
Замена
Элсон
️️️️
М. Ланиг
Желтая карточка
М. Идриссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Маттиас Шварц
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Элсон
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
15
Бока
15
Дельпьер
35
Таски
22
Челоцци
11
Глеб
13
Ланиг
28
Хедира
10
Гебхарт
88
Погребняк
18
Какау
4-4-2
21
Зальц
22
Ча Ду Ри
11
Крмас
5
Бучер
11
Баcтианс
6
Абдессадки
0
Банович
23
Флум
14
Жагер
0
Идриссу
13
Бекманн
11
Глеб
13
Руди
13
Руди
11
Глеб
13
Ланиг
7
Элсон
7
Элсон
13
Ланиг
18
Какау
20
Шибер
20
Шибер
18
Какау
23
Флум
23
Шустер
23
Шустер
23
Флум
0
Банович
16
Макиади
16
Макиади
0
Банович
13
Бекманн
27
Райзингер
27
Райзингер
13
Бекманн
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
22
Маттиас Шварц
ЦП
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
22
Маттиас Шварц
ЦП
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
МХПАрена
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