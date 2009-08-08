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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Шальке-04
Нюрнберг - Шальке-04: обзор матча 08 августа 2009
Нюрнберг
08.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
88'
М. Минтал
0'
К. Кураньи
36'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Шальке-04
ГОЛ! 1:2!
М. Минтал
Замена
В. Пляцикас
️️️️
К. Мориц
Замена
А. Харистеас
️️️️
И. Боаки
Желтая карточка
А. Вольф
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Замена
М. Франтц
️️️️
И. Гюндоган
Замена
М. Риссе
️️️️
Д. Мнари
Замена
Л. Кения
️️️️
Л. Кобиашвили
Замена
Л. Холтби
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 0:2!
К. Кураньи
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
Д. Фарфан
0'
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Л. Кения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Хавьер Пинола
ПЗ
0
Джавар Мнари
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
0
Марек Минтал
ПП
19
Исаак Боаки
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
16
Хайко Вестерманн
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
3
Леван Кобиашвили
ЦП
18
Кристоф Мориц
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
12
Альберт Штрайт
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
2
Дикмайер
31
Вольф
5
Марох
22
Пинола
0
Мнари
20
Гюндоган
24
Клюге
0
Минтал
8
Айглер
19
Боаки
3-4-2
1
Нойер
5
Хеведес
5
Бордон
13
Рафинья
18
Мориц
11
Ракитич
3
Кобиашвили
16
Вестерманн
22
Кураньи
8
Фарфан
20
Гюндоган
8
Франтц
8
Франтц
20
Гюндоган
0
Мнари
31
Риссе
31
Риссе
0
Мнари
19
Боаки
21
Харистеас
21
Харистеас
19
Боаки
18
Мориц
22
Пляцикас
22
Пляцикас
18
Мориц
3
Кобиашвили
99
Кения
99
Кения
3
Кобиашвили
11
Ракитич
90
Холтби
90
Холтби
11
Ракитич
Остались в запасе
Нюрнберг
Шальке-04
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
12
Альберт Штрайт
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Остались в запасе
12
Альберт Штрайт
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Нюрнберг - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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