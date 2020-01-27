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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Ризеспор
Сивасспор - Ризеспор: обзор матча 27 января 2020
Сивасспор
27.01.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
90+3'
Я. Озтекин
60'
Д. Гармаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Ризеспор
ГОЛ! 1:1!
Я. Озтекин
90'
+3
88'
Желтая карточка
Г. Аккан
86'
Желтая карточка
А. Ветрих
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гармаш
Пас отдал
Ф. Болдрин
56'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
26'
Желтая карточка
М. Шкода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Сивасспор
12
Абду Траоре
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
3-2
30
Самасса
20
Аксой
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
2
Коне
9
Ятабаре
3-2
23
Аккан
5
Дурак
10
Болдрин
6
Морозюк
30
Умар
7
Шкода
Остались в запасе
Сивасспор
Ризеспор
12
Абду Траоре
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
12
Абду Траоре
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Сивасспор - Ризеспор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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