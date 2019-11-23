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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Трабзонспор
Анкарагюджю - Трабзонспор: обзор матча 23 ноября 2019
Анкарагюджю
23.11.2019, суббота, 17:30
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Трабзонспор
6'
А. Серлот
56'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Трабзонспор
56'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
А. Серлот
Вторая желтая
Р. Фати
45'
+1
Желтая карточка
Р. Фати
43'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Анкарагюджю
19
Вильфред Мок
ЦП
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
3-3-1
70
Кициу
2
Айхан
8
Пинту
2
Пождан
82
Карабулут
91
Фати
5
Орджилл
2-2-2
27
Перейра
5
Хосейни
7
Соса
12
Оби Микел
9
Серлот
9
Нвакаеме
Остались в запасе
Анкарагюджю
Трабзонспор
19
Вильфред Мок
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
19
Вильфред Мок
ЦП
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Анкарагюджю - Трабзонспор
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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