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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю: обзор матча 10 ноября 2019
Истанбул Башакшехир
10.11.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
10'
Э. Кривелли
77'
Э. Кривелли
87'
А. Карабулут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Карабулут
Желтая карточка
А. Туран
84'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
Э. Вишча
77'
39'
Желтая карточка
С. Кициу
ГОЛ! 1:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
Ж. Кайсара
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Анкарагюджю
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
9
Заур Садаев
ЦФ
3-3-1-2
34
Гюнок
3
Клиши
24
Епуряну
80
Кайсара
19
Озкан
5
Топал
14
Окечукву
10
Вишча
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
1-4-1
70
Кициу
82
Карабулут
2
Пождан
91
Фати
19
Мок
5
Орджилл
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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