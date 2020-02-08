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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 08 февраля 2020
Цюрих
08.02.2020, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Базель
1'
Ф. Фрай
45+1'
В. Штокер
80'
Ф. Фрай
84'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Базель
Желтая карточка
М. Шенбехлер
84'
84'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Фрай
82'
Желтая карточка
В. Штокер
80'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фрай
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
В. Штокер
Желтая карточка
У. Бангура
45'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
Базель
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-2
25
Брехнер
22
Педерсен
17
Бангура
27
Рюгг
27
Шенбехлер
10
Махи
3-5
1
Омлин
30
Видмер
15
Альдрете
15
Риверос
34
Джака
20
Фрай
33
Буа
25
Буньяку
14
Штокер
Остались в запасе
Цюрих
Базель
71
Хекуран Криэциу
ОП
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
71
Хекуран Криэциу
ОП
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Цюрих - Базель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
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2 : 2
22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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