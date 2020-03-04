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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Абердин
Килмарнок - Абердин: обзор матча 04 марта 2020
Килмарнок
04.03.2020, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Абердин
17'
И. Брофи (П)
38'
Н. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Абердин
75'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
К. Макленнан
38'
ГОЛ! 1:1!
Н. МакГинн
Пас отдал
К. Макленнан
17'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Брофи
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
1
Lauren?iu Branescu
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Килмарнок
24
Jan Koprivec
ВР
5
Connor Johnson
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
33
Ally Taylor
ЦП
52
Kyle Connell
ЦП
25
Harvey St Clair
ЦФ
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-2-1-4
1
17
Финдлей
22
Хямяляйнен
8
21
2
О'Доннелл
29
7
МакКензи
14
Кабамба
27
Брофи
11
Килти
4-4-2
1
Льюис
5
Девлин
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
19
Фергюсон
14
Ожо
38
МакГинн
10
Кеннеди
11
Макленнан
30
Мэйн
11
Макленнан
19
Андерсон
19
Андерсон
11
Макленнан
Остались в запасе
Килмарнок
Абердин
24
Jan Koprivec
ВР
5
Connor Johnson
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
33
Ally Taylor
ЦП
52
Kyle Connell
ЦП
25
Harvey St Clair
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
24
Jan Koprivec
ВР
5
Connor Johnson
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
33
Ally Taylor
ЦП
52
Kyle Connell
ЦП
25
Harvey St Clair
ЦФ
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Килмарнок - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
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