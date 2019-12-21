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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Абердин
Селтик - Абердин: обзор матча 21 декабря 2019
Селтик
21.12.2019, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
7'
К. Жульен
66'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Абердин
90'
+4
Желтая карточка
Э. Консидайн
ГОЛ! 2:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Р. Кристи
66'
Желтая карточка
Р. Кристи
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Жульен
Пас отдал
Р. Кристи
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
3-3-2-1
17
Форстер
5
Болинголи
20
Айер
6
Жульен
8
Браун
10
Нтчам
42
МакГрегор
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
3-2-2-1
1
Льюис
26
Маккена
3
Тэйлор
2
Логан
4
Консидайн
26
Винер
38
МакГинн
14
Ожо
21
Уилсон
Остались в запасе
Селтик
Абердин
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Крейг Гордон
ВР
55
Нир Биттон
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Крейг Гордон
ВР
55
Нир Биттон
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Селтик - Абердин
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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