Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Росс Каунти
Селтик - Росс Каунти: обзор матча 19 октября 2019
Селтик
19.10.2019, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
6 : 0
Завершен
Росс Каунти
4'
М. Эльюнусси
4'
М. Эльюнусси
46'
О. Эдуард
46'
О. Эдуард
49'
К. МакГрегор
49'
К. МакГрегор
50'
L. Fontaine (АГ)
55'
Д. Форрест
55'
Д. Форрест
72'
М. Эльюнусси
72'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Росс Каунти
75'
Замена
️️️️
Г. Пэтон
Замена
️️️️
М. Швед
75'
Замена
️️️️
Н. Биттон
73'
ГОЛ! 11:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Б. Болинголи
72'
ГОЛ! 10:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Б. Болинголи
72'
Замена
️️️️
В. Байо
65'
59'
Замена
️️️️
L. Spence
59'
Замена
️️️️
Б. Грэм
ГОЛ! 9:0!
Д. Форрест
55'
ГОЛ! 8:0!
Д. Форрест
55'
ГОЛ в свои ворота! 7:0!
L. Fontaine
50'
ГОЛ! 6:0!
К. МакГрегор
Пас отдал
О. Эдуард
49'
ГОЛ! 5:0!
К. МакГрегор
Пас отдал
О. Эдуард
49'
ГОЛ! 4:0!
О. Эдуард
Пас отдал
К. Жульен
46'
ГОЛ! 3:0!
О. Эдуард
Пас отдал
К. Жульен
46'
36'
Желтая карточка
К. Уотсон
ГОЛ! 2:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
К. МакГрегор
4'
ГОЛ! 1:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
К. МакГрегор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Джозеф Челмерс
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
23
Joe Chalmers
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
18
Richard Foster
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
6
Ross Draper
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Росс Дрепер
ЦП
7
Майкл Гардин
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
Росс Каунти
26
Джон Радди
ВР
21
John Ruddy
ВР
44
Tom Grivosti
ЦЗ
25
Саймон Пауэр
ЦП
16
Lewis Spence
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
7
Брайан Грэм
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
3-2-3-1
17
Форстер
5
Болинголи
20
Айер
6
Жульен
42
МакГрегор
8
Браун
10
Эльюнусси
7
Рогич
49
Форрест
29
Эдуард
3-2-4-3
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
4
18
22
Фрэйзер
23
14
16
Спиттал
8
Дрепер
6
31
Стюарт
7
7
Гардин
9
Швед
9
Швед
55
Биттон
55
Биттон
15
Байо
15
Байо
16
16
12
Пэтон
12
Пэтон
7
Грэм
7
Грэм
Остались в запасе
Селтик
Росс Каунти
1
Крейг Гордон
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
26
Джон Радди
ВР
21
John Ruddy
ВР
44
Tom Grivosti
ЦЗ
25
Саймон Пауэр
ЦП
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
John Ruddy
ВР
44
Tom Grivosti
ЦЗ
25
Саймон Пауэр
ЦП
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Селтик - Росс Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Росс Каунти
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+