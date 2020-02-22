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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Арис
ПАС Ламия - Арис: обзор матча 22 февраля 2020
ПАС Ламия
22.02.2020, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Арис
24'
Х. Аравидис
48'
Х. Аравидис
52'
Д. Ларссон
54'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Арис
74'
Желтая карточка
Л. Роуз
Желтая карточка
Я. Скондрас
60'
54'
ГОЛ! 2:2!
Б. Идейе
Пас отдал
Б. Гама
52'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ларссон
Пас отдал
Й. Фетфацидис
ГОЛ! 2:0!
Х. Аравидис
48'
Желтая карточка
Х. Аравидис
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аравидис
Пас отдал
Э. Димуцос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ПАС Ламия - Арис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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