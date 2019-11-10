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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Астерас
Арис - Астерас: обзор матча 10 ноября 2019
Арис
10.11.2019, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Астерас
5'
Л. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Астерас
Желтая карточка
Б. Идейе
82'
ГОЛ! 1:0!
Л. Саша
5'
Начало матча
Статистика матча Арис - Астерас
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
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23.11.2026
Арис
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18.10.2026
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11.10.2026
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24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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