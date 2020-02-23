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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Шарлеруа
Брюгге - Шарлеруа: обзор матча 23 февраля 2020
Брюгге
23.02.2020, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Шарлеруа
1'
Э. Баланта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Шарлеруа
ГОЛ! 1:0!
Э. Баланта
Пас отдал
Х. Ванакен
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3-1-3-1-2
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
25
Вормер
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
17
Опенда
17
Деннис
3-1
30
Пеннето
24
Дессоле
3
Виллемс
25
Нуриу
88
Мориока
Остались в запасе
Брюгге
Шарлеруа
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Брюгге - Шарлеруа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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