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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Серкль Брюгге
Эйпен - Серкль Брюгге: обзор матча 01 февраля 2020
Эйпен
01.02.2020, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
24'
А. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Серкль Брюгге
Желтая карточка
А. Бек
90'
Желтая карточка
О. Эбрахими
81'
Желтая карточка
К. Эмбало
74'
ГОЛ! 1:0!
А. Бек
Пас отдал
Д. Миличевич
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
22
Сиб Блондель
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
24
Йенс Колс
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Главный тренер
Жорди Аули
Серкль Брюгге
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Эйпен
4
Менно Кох
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Серкль Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
10
Дино Хотич
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
3-1-2-1
22
Блондель
32
Бек
5
Амат
6
Эбрахими
24
Колс
77
Миличевич
17
Мусона
3-1-1
4
Бьянсон
5
Хацисаяс
13
Дабила
29
Кулибали
9
Фостер
Остались в запасе
Эйпен
Серкль Брюгге
4
Менно Кох
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
28
Гийом Хуберт
ВР
10
Дино Хотич
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
4
Менно Кох
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
10
Дино Хотич
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Эйпен - Серкль Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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