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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Андерлехт
Стандард - Андерлехт: обзор матча 15 декабря 2019
Стандард
15.12.2019, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
67'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Андерлехт
Желтая карточка
М. Лестьенн
85'
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
46'
Желтая карточка
Э. Кайембе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
16
Адриан Требель
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Мичел Влап
АП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
2-3-2
13
Ванхесден
23
Войвода
34
Лайфис
22
Бастьен
59
Цимирот
7
Болевич
17
Лестьенн
1-1-1-1-1
1
ван Кромбрадж
32
Люккассен
39
Кайембе
6
Локонга
56
Салемакерс
7
Руф
Остались в запасе
Стандард
Андерлехт
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
14
Мичел Влап
АП
1
Томас Дидийон
ВР
16
Адриан Требель
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
14
Мичел Влап
АП
1
Томас Дидийон
ВР
16
Адриан Требель
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Стандард - Андерлехт
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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