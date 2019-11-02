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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Кортрейк
Брюгге - Кортрейк: обзор матча 02 ноября 2019
Брюгге
02.11.2019, суббота, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Кортрейк
3'
Х. Ванакен (П)
21'
Х. Ванакен
69'
Д. Окереке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Кортрейк
71'
Желтая карточка
Ж. де Сар
ГОЛ! 3:0!
Д. Окереке
Пас отдал
С. Схрайверс
69'
ГОЛ! 2:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Вормер
21'
15'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Ванакен
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Перси Тау
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
4-3-3
22
Миньоле
15
Дели
3
Митрович
23
Соболь
31
Коссуну
25
Вормер
23
Ритс
20
Ванакен
45
Дианье
17
Опенда
8
Схрайверс
1-3
89
Брюззезе
28
ван дер Брюгген
4
де Сар
30
Д'Хаен
23
Лепуан
Остались в запасе
Брюгге
Кортрейк
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Давид Окереке
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Брюгге - Кортрейк
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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