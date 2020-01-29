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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Брюгге
Шарлеруа - Брюгге: обзор матча 29 января 2020
Шарлеруа
29.01.2020, среда, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Брюгге
86'
Желтая карточка
К. Мата
71'
Желтая карточка
Р. Вормер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Перси Тау
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
3-2
30
Пеннето
25
Нуриу
3
Виллемс
24
Дессоле
88
Мориока
17
Бруно
3-4-2-1
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
23
Соболь
20
Ванакен
22
Мата
23
Ритс
25
Вормер
10
Тау
17
Де Кетеларе
17
Деннис
Остались в запасе
Шарлеруа
Брюгге
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
15
Крепин Дьятта
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
Остались в запасе
15
Крепин Дьятта
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Шарлеруа - Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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