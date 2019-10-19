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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Маттерсбург
ЛАСК - Маттерсбург: обзор матча 19 октября 2019
ЛАСК
19.10.2019, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
7 : 2
Завершен
Маттерсбург
10'
Г. Траунер
24'
Т. Гойгингер
38'
Р. Ранфтль
64'
М. Рагуц
70'
Т. Гойгингер
74'
Р. Ранфтль
79'
С. Тетте
79'
С. Тетте
6'
А. Грубер
34'
Н. Малич
34'
N. Malic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Маттерсбург
ГОЛ! 8:3!
С. Тетте
Пас отдал
М. Поцман
79'
ГОЛ! 7:3!
С. Тетте
Пас отдал
М. Поцман
79'
78'
Замена
️️️️
Т. Марер
ГОЛ! 6:3!
Р. Ранфтль
Пас отдал
Ш. Хаудум
74'
Замена
️️️️
С. Тетте
72'
ГОЛ! 5:3!
Т. Гойгингер
Пас отдал
М. Поцман
70'
Замена
️️️️
Ш. Хаудум
69'
68'
Замена
️️️️
В. Олатунжи
Замена
️️️️
М. Поцман
65'
ГОЛ! 4:3!
М. Рагуц
Пас отдал
Д. Фризер
64'
61'
Замена
️️️️
M. Kvasina
ГОЛ! 3:3!
Р. Ранфтль
Пас отдал
Д. Холланд
38'
34'
ГОЛ! 2:3!
N. Malic
34'
ГОЛ! 2:2!
Н. Малич
29'
Желтая карточка
C. Halper
27'
Желтая карточка
P. Erhardt
ГОЛ! 2:1!
Т. Гойгингер
24'
14'
Желтая карточка
А. Кюн
ГОЛ! 1:1!
Г. Траунер
Пас отдал
П. Михорль
10'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Пас отдал
А. Кюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
21
Маркус Кюстер
ВР
12
Флориан Харт
ЦЗ
4
Неделько Малич
ЦЗ
4
Nedeljko Malic
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
12
Florian Hart
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
10
Jano
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
33
Патрик Бюргер
ЦФ
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
24
Stephen Schimandl
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
2-5-1-2
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
36
Реннер
34
Михорль
8
Холланд
26
Ранфтль
5
Филипович
28
Фризер
9
Рагуц
36
Гойгингер
3-2-5-1-2
21
4
18
12
12
Харт
4
Малич
10
6
30
Кюн
14
9
Грубер
10
Саломон
33
33
Бюргер
27
Хаудум
27
Хаудум
10
Тетте
10
Тетте
19
Поцман
19
Поцман
31
Марер
31
Марер
33
Олатунжи
33
Олатунжи
27
27
Остались в запасе
ЛАСК
Маттерсбург
36
Томас Гебауэр
ВР
10
Томас Забитцер
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
16
Tino Casali
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
24
Stephen Schimandl
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
10
Томас Забитцер
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
24
Stephen Schimandl
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Ивица Вастич
Статистика матча ЛАСК - Маттерсбург
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
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