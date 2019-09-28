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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Ларисса
Арис - Ларисса: обзор матча 28 сентября 2019
Арис
28.09.2019, суббота, 17:15
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Ларисса
12'
Б. Гама
74'
А. Варда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Ларисса
79'
Желтая карточка
О. Кристинссон
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Варда
33'
Желтая карточка
А. Варда
ГОЛ! 1:0!
Б. Гама
12'
Начало матча
Статистика матча Арис - Ларисса
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
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