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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Эйпен
Серкль Брюгге - Эйпен: обзор матча 28 сентября 2019
Серкль Брюгге
28.09.2019, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Эйпен
12'
С. Питерс (П)
76'
Д. Миличевич
88'
Д. Миличевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Эйпен
Вторая желтая
Д. Панцо
90'
+4
Желтая карточка
Д. Панцо
90'
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Миличевич
Пас отдал
К. Эмбало
84'
Желтая карточка
А. Бек
Желтая карточка
Г. Донса
84'
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Миличевич
74'
Желтая карточка
М. Кох
Желтая карточка
Р. Куаме
54'
45'
Желтая карточка
С. Блондель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Питерс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Эйпен
4
Менно Кох
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
6
Омид Эбрахими
ОП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серкль Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Эйпен
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
3-2-3-1
40
Бадьяшиль
13
Дабила
4
Таравель
8
Питерс
4
Панцо
4
Бьянсон
29
Кулибали
30
Донса
26
Куаме
9
Фостер
3-1-2-1-1
4
Кох
22
Блондель
32
Бек
6
Эбрахими
77
Миличевич
24
Колс
7
Пеньяранда
19
Болинжи
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Эйпен
11
Хорди Мбула
ПВ
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
11
Хорди Мбула
ПВ
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Серкль Брюгге - Эйпен
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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