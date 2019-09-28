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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Кортрейк
Гент - Кортрейк: обзор матча 28 сентября 2019
Гент
28.09.2019, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Кортрейк
58'
М. Нгаду-Нгаджуй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Кортрейк
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
85'
ГОЛ! 1:0!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
58'
Желтая карточка
Р. Яремчук
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Нана Асаре
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
3-1-3-2
1
Камински
6
Бронн
23
Лустиг
32
Нгаду-Нгаджуй
42
Овусу
21
Асаре
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
9
Яремчук
29
Депуатр
1-3
89
Брюззезе
28
ван дер Брюгген
30
Д'Хаен
23
Лепуан
4
де Сар
Остались в запасе
Гент
Кортрейк
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Гент - Кортрейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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