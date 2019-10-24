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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Стандард
Айнтрахт - Стандард: обзор матча 24 октября 2019
Айнтрахт
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 3 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
28'
Д. Абрахам
73'
М. Хинтереггер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Стандард
ГОЛ! 2:0!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Камада
73'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Абрахам
Пас отдал
Д. Камада
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Стандард
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Стандард
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
4-2-3-1
1
Реннов
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
21
Да Коста
17
Роде
97
Соу
18
Костич
8
Гачинович
18
Камада
9
Пасьенса
1-4-2
32
Милинкович-Савич
19
Фай
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
34
Лайфис
59
Цимирот
7
Болевич
9
Чоп
Остались в запасе
Айнтрахт
Стандард
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Айнтрахт - Стандард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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