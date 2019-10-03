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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсберг - Рома
Вольфсберг - Рома: обзор матча 03 октября 2019
Вольфсберг
03.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рома
27'
Л. Спинаццола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Рома
84'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
67'
Желтая карточка
А. Диавара
54'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
32'
Желтая карточка
Б. Кристанте
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Спинаццола
Пас отдал
Х. Пасторе
Начало матча
Статистика матча Вольфсберг - Рома
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
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Лига чемпионов, Общий этап
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25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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