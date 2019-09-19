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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Витория Гимараеш
Стандард - Витория Гимараеш: обзор матча 19 сентября 2019
Стандард
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа F, 1 тур
2 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
66'
Ф. Анен (АГ)
90+1'
П. М'Поку
90+1'
P. Mpoku
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Витория Гимараеш
ГОЛ! 3:0!
P. Mpoku
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
П. М'Поку
90'
+1
Замена
️️️️
А. Болевич
85'
Замена
️️️️
З. Ванхесден
81'
77'
Замена
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
М. Войвода
75'
Желтая карточка
М. Войвода
75'
70'
Замена
️️️️
Пепе
Замена
️️️️
Ф. Авенатти
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Анен
Пас отдал
М. Войвода
66'
65'
Желтая карточка
M. Agu
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
61'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
61'
57'
Замена
️️️️
Б. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦП
12
Мервиль Бокади
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
55
Мигель Силва
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
24
Микел
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
11
Давидсон
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-5-2-2
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
34
Гавори
20
Бокади
16
Карсела-Гонсалес
40
12
Бокади
34
Лайфис
22
Бастьен
77
Лимбомбе
59
Цимирот
40
М'Поку
9
Эмон
4-1-4-2
56
Силва
77
Сако
29
Анен
4
Бондаренко
12
Тапсоба
24
Микел
31
Поа
24
11
Давидсон
30
Эвангелиста
9
Бонатини
10
Рочинья
13
Ванхесден
13
Ванхесден
7
Болевич
7
Болевич
20
Авенатти
20
Авенатти
88
Пепе
88
Пепе
8
Перейра
8
Перейра
19
Дуарте
19
Дуарте
Остались в запасе
Стандард
Витория Гимараеш
13
Сенна Мянго
ЛЗ
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
55
Рафа Соареш
ЛЗ
1
Douglas Jesus
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
1
Douglas Jesus
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Стандард - Витория Гимараеш
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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