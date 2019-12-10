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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Лилль
Челси - Лилль: обзор матча 10 декабря 2019
Челси
10.12.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
19'
Т. Абрахам
35'
С. Аспиликуэта
78'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лилль
82'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Л. Араухо
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Ковачич
82'
78'
ГОЛ! 2:1!
Л. Реми
Пас отдал
Ж. Бамба
72'
Замена
Л. Жардим
️️️️
М. Меньян
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
72'
67'
Желтая карточка
Шека
66'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Т. Майя
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
62'
Желтая карточка
К. Зума
45'
+1
40'
Желтая карточка
З. Челик
ГОЛ! 2:0!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
Эмерсон
35'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Виллиан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
4
Зума
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Виллиан
11
Пулишич
18
Абрахам
4-1-2-1-2
16
Меньян
2
Челик
35
Джало
6
Габриэль
26
Пье
34
Сумаре
29
Майя
8
Шека
97
Языджи
7
Араухо
14
Реми
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
8
Ковачич
7
Маунт
7
Маунт
8
Ковачич
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
29
Майя
19
Бамба
19
Бамба
29
Майя
16
Меньян
1
Жардим
1
Жардим
16
Меньян
7
Араухо
8
Саншеш
8
Саншеш
7
Араухо
Остались в запасе
Челси
Лилль
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Челси - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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