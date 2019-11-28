РБ Лейпциг - Бенфика

Ну вот и жара!!!...Видимо матч ПСЖ и Реала смотрели, не иначе
|1 тур
|17 сентября, вторник
|22:00
|Бенфика
|1:2
|РБ Лейпциг
|1 тур
|17 сентября, вторник
|22:00
|Бенфика
|1:2
|РБ Лейпциг
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|РБ Лейпциг
|6
|3
|2
|1
|10:8
|+2
|11
|2.
|Лион
|6
|2
|2
|2
|9:8
|+1
|8
|3.
|Бенфика
|6
|2
|1
|3
|10:11
|-1
|7
|4.
|Зенит
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
Ну вот и жара!!!...Видимо матч ПСЖ и Реала смотрели, не иначе
Ну чего, за Лейпциг топим? ))) Хотя хз, если Лейпциг проиграет, то будет шанс выйти из группы с первого места ))) С другой стороны Бенфика из страны - главного конкурента в табл. коэфф. УЕФА...
2:0 не меньше