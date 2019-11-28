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Судьи
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)
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РБ Лейпциг - Бенфика

27.11.2019, Среда, 23:00 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига чемпионов, 5 тур РБ Лейпциг - Бенфика
Лига чемпионов (2019/2020), группа G
1 тур
17 сентября, вторник 22:00 Бенфика 1:2 РБ Лейпциг
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. РБ Лейпциг 6 3 2 1 10:8 +2 11
2. Лион 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Бенфика 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Зенит 6 2 1 3 7:9 -2 7
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    Рейтинг: +585

    ProstoPolzovatel 28 ноября 2019, 00:54

    Ну вот и жара!!!...Видимо матч ПСЖ и Реала смотрели, не иначе

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 27 ноября 2019, 23:21

    мля... Бенфика забила...

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 27 ноября 2019, 23:09

    Ну чего, за Лейпциг топим? ))) Хотя хз, если Лейпциг проиграет, то будет шанс выйти из группы с первого места ))) С другой стороны Бенфика из страны - главного конкурента в табл. коэфф. УЕФА...

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    Рейтинг: +2269

    dyema > Mariner 27 ноября 2019, 23:19

    Португалы уже далеко оторвались, ни в этом ни в следующем по-ходу не догнать. А болеть за наших будем в следующей игре.

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > dyema 27 ноября 2019, 23:22

    Ну хз, а если Зенит в этом году ЛЧ выиграет? )))

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    Рейтинг: +4486

    Snek > Mariner 28 ноября 2019, 00:44

    Отсыпь братишка

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 27 ноября 2019, 23:01

    2:0 не меньше

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