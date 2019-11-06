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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Атлетико
Байер - Атлетико: обзор матча 06 ноября 2019
Байер
06.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
41'
Т. Парти (АГ)
55'
К. Фолланд
90+4'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Атлетико
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
Т. Парти
Замена
А. Драгович
️️️️
К. Хаверц
88'
Красная карточка
Н. Амири
84'
Замена
П. Рецос
️️️️
Венделл
81'
80'
Желтая карточка
Я. Облак
79'
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
Д. Та
79'
Желтая карточка
К. Беллараби
79'
70'
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Корреа
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
65'
61'
Замена
Витоло
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Беллараби
55'
52'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Лоди
Желтая карточка
М. Вайзер
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Парти
Пас отдал
Ч. Арангис
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-3-1-2
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Вайзер
10
Амири
20
Арангис
26
Демирбай
38
Беллараби
31
Фолланд
29
Хаверц
4-3-1-2
13
Облак
4
Ариас
18
Фелипе
22
Эрмосо
6
Лоди
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
21
Мората
19
Коста
18
Венделл
45
Рецос
45
Рецос
18
Венделл
29
Хаверц
15
Драгович
15
Драгович
29
Хаверц
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
6
Лоди
18
Лемар
18
Лемар
6
Лоди
10
Корреа
16
Эррера
16
Эррера
10
Корреа
19
Коста
7
Витоло
7
Витоло
19
Коста
Остались в запасе
Байер
Атлетико
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Байер - Атлетико
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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