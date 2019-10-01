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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Брюгге
Реал - Брюгге: обзор матча 01 октября 2019
Реал
01.10.2019, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
55'
С. Рамос
85'
Каземиро
9'
Э. Деннис
39'
Э. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Брюгге
Желтая карточка
Э. Азар
90'
+2
90'
+2
Замена
С. Схрайверс
️️️️
П. Тау
87'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Л. Опенда
ГОЛ! 2:2!
Каземиро
Пас отдал
Т. Кроос
85'
84'
Вторая желтая
Р. Вормер
78'
Желтая карточка
Р. Вормер
77'
Желтая карточка
Л. Опенда
71'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Э. Деннис
69'
Желтая карточка
С. Миньоле
Замена
Винисиус
️️️️
Л. Васкес
67'
ГОЛ! 1:2!
С. Рамос
Пас отдал
К. Бензема
55'
Замена
Марсело
️️️️
Начо
46'
Замена
А. Ареоля
️️️️
Т. Куртуа
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Э. Деннис
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Деннис
Пас отдал
П. Тау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
19
Варан
6
Начо
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
10
Азар
17
Васкес
9
Бензема
3-4-2-1
22
Миньоле
23
Соболь
44
Мехеле
15
Дели
22
Мата
25
Вормер
20
Ванакен
23
Ритс
15
Дьятта
10
Тау
17
Деннис
17
Васкес
7
Винисиус
7
Винисиус
17
Васкес
1
Куртуа
23
Ареоля
23
Ареоля
1
Куртуа
6
Начо
12
Марсело
12
Марсело
6
Начо
Опенда
27
Коолс
27
Коолс
Опенда
10
Тау
8
Схрайверс
8
Схрайверс
10
Тау
17
Деннис
17
Опенда
17
Опенда
17
Деннис
Остались в запасе
Реал
Брюгге
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Реал - Брюгге
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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