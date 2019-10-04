Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Георги Кабаков (Пловдив)
Материалы

Реал - Брюгге

01.10.2019, Вторник, 19:55 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 2 тур Реал - Брюгге
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 6 5 1 0 17:2 +15 16
2. Реал 6 3 2 1 14:8 +6 11
3. Брюгге 6 0 3 3 4:12 -8 3
4. Галатасарай 6 0 2 4 1:14 -13 2
...
  • ...
    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 1 октября 2019, 22:00

    Real только кляньчит могут,а судья просто урод,за семуляцию не давал карточки реалу

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 1 октября 2019, 21:57

    Свристулька только в сторону Брюге.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 1 октября 2019, 21:56

    Халявщики реальчик Ти судья слепошарый

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 1 октября 2019, 21:51

    Отличный для Брюгге результат.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 октября 2019, 21:48

    сливочные могут и дожать, имея на игрока больше

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 1 октября 2019, 21:32

    Брюгге сегодня опустит Реал.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1036

    овертайм 1 октября 2019, 21:17

    рамос палочка выручалочка) у нас напады столько не забивают сколько он))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +286

    Milaninho 1 октября 2019, 21:16

    Реал 3-2

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 октября 2019, 21:07

    даже дыркуа заменил сразу )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +592

    Ауторитетный экспэрт мамо 1 октября 2019, 20:40

    кстати, украинец соболь играет лучше всех! ...а куртуа действительно на кокаине сидит

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Ауторитетный экспэрт мамо 1 октября 2019, 20:46

    если бы кокаин нюхал то играл бы норм а так походу дешевые соли !

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 