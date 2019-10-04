Реал - Брюгге

Real только кляньчит могут,а судья просто урод,за семуляцию не давал карточки реалу
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|17:2
|+15
|16
|2.
|Реал
|6
|3
|2
|1
|14:8
|+6
|11
|3.
|Брюгге
|6
|0
|3
|3
|4:12
|-8
|3
|4.
|Галатасарай
|6
|0
|2
|4
|1:14
|-13
|2
Real только кляньчит могут,а судья просто урод,за семуляцию не давал карточки реалу
Свристулька только в сторону Брюге.
Халявщики реальчик Ти судья слепошарый
сливочные могут и дожать, имея на игрока больше
даже дыркуа заменил сразу )))
кстати, украинец соболь играет лучше всех! ...а куртуа действительно на кокаине сидит
если бы кокаин нюхал то играл бы норм а так походу дешевые соли !