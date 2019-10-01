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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Шахтер
Аталанта - Шахтер: обзор матча 01 октября 2019
Аталанта
01.10.2019, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
28'
Д. Сапата
41'
А. Мораес
90+5'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Шахтер
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
М. Соломон
90'
+3
Замена
Додо
️️️️
С. Болбат
Желтая карточка
Р. Малиновский
90'
+2
86'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Марлос
Желтая карточка
Р. Толой
80'
69'
Замена
М. Соломон
️️️️
А. Патрик
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Масиелло
68'
64'
Желтая карточка
С. Болбат
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
57'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Х. Хатебур
57'
Желтая карточка
М. де Рон
49'
45'
Желтая карточка
А. Мораес
Желтая карточка
Й. Иличич
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Мораес
Пас отдал
А. Патрик
35'
Желтая карточка
Т. Степаненко
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Хатебур
28'
Пенальти не реализован!
Й. Иличич
16'
15'
Желтая карточка
С. Кривцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
21
Кастань
5
Масиелло
2
Толой
19
Паломино
15
де Рон
33
Хатебур
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
72
Иличич
4-1-3-2
30
Пятов
50
Болбат
27
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Марлос
21
Коваленко
10
Патрик
18
Мораес
11
Тайсон
33
Хатебур
8
Госенс
8
Госенс
33
Хатебур
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
5
Масиелло
10
Муриэль
10
Муриэль
5
Масиелло
10
Патрик
10
Соломон
10
Соломон
10
Патрик
50
Болбат
17
Додо
17
Додо
50
Болбат
10
Марлос
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Марлос
Остались в запасе
Аталанта
Шахтер
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аталанта - Шахтер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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