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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Бенфика
Порту - Бенфика: обзор матча 08 февраля 2020
Порту
08.02.2020, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 20 тур
3 : 2
Завершен
Бенфика
10'
С. Оливейра
38'
А. Теллес (П)
44'
Р. Диаш (АГ)
18'
К. Винисиус
50'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Бенфика
Желтая карточка
С. Оливейра
84'
64'
Желтая карточка
О. Влаходимос
50'
ГОЛ! 3:2!
К. Винисиус
Пас отдал
Рафа
45'
+4
Желтая карточка
Пицци
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Р. Диаш
44'
Желтая карточка
Тикиньо
38'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Теллес
38'
37'
Желтая карточка
Ферру
30'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Отавио
27'
27'
Желтая карточка
А. Таарабт
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Винисиус
ГОЛ! 1:0!
С. Оливейра
Пас отдал
Отавио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Порту
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
29
Зе Луиш
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
12
Флорентину
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-1-1-3-1
13
Теллес
5
Маркано
3
Пепе
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Тикиньо
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
34
Алмейда
3
Диаш
4
Ферру
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
21
Пицци
22
Шикинью
27
Рафа
95
Винисиус
Остались в запасе
Порту
Бенфика
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
29
Зе Луиш
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
12
Флорентину
ОП
1
Иван Злобин
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
29
Зе Луиш
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Остались в запасе
12
Флорентину
ОП
1
Иван Злобин
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Порту - Бенфика
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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