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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Тондела
Фамаликан - Тондела: обзор матча 07 декабря 2019
Фамаликан
07.12.2019, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
2 : 3
Завершен
Тондела
39'
Р. Миранда
19'
Шавьер
90+7'
Д. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Тондела
90'
+7
Желтая карточка
Д. Мурильо
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Д. Мурильо
58'
Желтая карточка
Ж. Педру
53'
Желтая карточка
Ф. Сампайо
ГОЛ! 1:1!
Р. Миранда
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
Шавьер
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фамаликан - Тондела
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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