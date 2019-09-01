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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 01 сентября 2019
Брюгге
01.09.2019, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Генк
41'
С. Дели
67'
С. Деваст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Генк
Желтая карточка
Э. Деннис
90'
+1
85'
Желтая карточка
М. Саматта
79'
Желтая карточка
Д. Ндонгала
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Деваст
Пас отдал
Б. Хейнен
56'
Желтая карточка
С. Берге
ГОЛ! 1:0!
С. Дели
Пас отдал
Р. Вормер
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Иван Леко
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Луа Опенда
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
3-4-1
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
16
Рикка
22
Мата
25
Вормер
20
Ванакен
23
Ритс
15
Дьятта
3-5-1-1
28
Кук
26
Лукуми
6
Деваст
21
Уронен
28
Пайнтсил
8
Хейнен
24
Пиотровски
24
Де Норре
16
Берге
10
Ито
25
Саматта
Остались в запасе
Брюгге
Генк
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Луа Опенда
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
10
Янис Хаджи
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Луа Опенда
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брюгге - Генк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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