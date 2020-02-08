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Материалы

Рома - Болонья

07.02.2020, Пятница, 22:45 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 23 тур Рома - Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
4 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Болонья 1:2 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
24 тур
18 февраля, понедельник 22:30 Рома 2:1 Болонья
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 13:30 Болонья 1:1 Рома
11 тур
28 октября, суббота 21:45 Рома 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
9 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 0:3 Рома
12 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Рома 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
11 апреля, понедельник 21:45 Рома 1:1 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 2:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:45 Болонья 0:1 Рома
6 тур
29 сентября, воскресенье 22:45 Рома 5:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 15:30 Болонья 3:3 Рома
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:3 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
29 января, воскресенье 18:00 Рома 1:1 Болонья
1 тур
21 декабря, среда 23:45 Болонья 0:2 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
23 февраля, среда 20:30 Болонья 0:1 Рома
3 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
24 марта, среда 22:45 Болонья 0:2 Рома
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Болонья
11 тур
8 ноября, суббота 22:30 Болонья 1:1 Рома
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Рома 2:0 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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    Рейтинг: +1713

    Benifacto 7 февраля 2020, 23:28

    не ну Джеко все...показал класс в штрафной, интересно он пернул или показалось...

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