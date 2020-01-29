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Материалы

Рома - Лацио

26.01.2020, Воскресенье, 20:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 21 тур Рома - Лацио
Италия. Серия А (2019/2020)
2 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Лацио 1:1 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 22:30 Лацио 3:0 Рома
7 тур
29 сентября, суббота 16:00 Рома 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 21:45 Лацио 0:0 Рома
13 тур
18 ноября, суббота 20:00 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 13:30 Рома 1:3 Лацио
15 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 4 апреля, вторник 21:45 Рома 3:2 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 1 марта, среда 22:45 Лацио 2:0 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Лацио 1:4 Рома
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
25 мая, понедельник 19:00 Лацио 1:2 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Лацио 0:0 Рома
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
Финал
26 мая, воскресенье 20:00 Рома 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
8 апреля, понедельник 22:45 Рома 1:1 Лацио
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Лацио 3:2 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Рома 1:2 Лацио
7 тур
16 октября, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 22:45 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 20:30 Лацио 1:2 Рома
15 тур
6 декабря, воскресенье 22:45 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Лацио 4:2 Рома
12 тур
16 ноября, воскресенье 22:30 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 23:15 Лацио 3:2 Рома
10 тур
31 октября, среда 22:30 Рома 3:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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