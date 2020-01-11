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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 11 января 2020
Лацио
11.01.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
82'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
85'
Желтая карточка
М. Руй
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
82'
Желтая карточка
С. Лулич
41'
38'
Желтая карточка
К. Манолас
Желтая карточка
М. Лаццари
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
5
Фелипе
26
Раду
15
Ачерби
29
Лаццари
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
4-3-1-2
1
Оспина
4
Хюсай
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
6
Мариу Руй
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
Остались в запасе
Лацио
Наполи
28
Андре Андерсон
ВР
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лацио - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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