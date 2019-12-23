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Материалы

Сассуоло - Наполи

22.12.2019, Воскресенье, 22:45 мск Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре Италия. Серия А, 17 тур Сассуоло - Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
27 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Сассуоло 1:1 Наполи
8 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Наполи 2:0 Сассуоло
Италия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
13 января, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 19:00 Сассуоло 1:1 Наполи
11 тур
29 октября, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 13:30 Сассуоло 2:2 Наполи
14 тур
28 ноября, понедельник 21:00 Наполи 1:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
16 января, суббота 22:45 Наполи 3:1 Сассуоло
1 тур
23 августа, воскресенье 21:45 Сассуоло 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
24 тур
23 февраля, понедельник 21:00 Наполи 2:0 Сассуоло
5 тур
28 сентября, воскресенье 14:30 Сассуоло 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Сассуоло 0:2 Наполи
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Наполи 1:1 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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