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Ювентус - Болонья

19.10.2019, Суббота, 21:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 8 тур Ювентус - Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
25 тур
24 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Ювентус
6 тур
26 сентября, среда 22:00 Ювентус 2:0 Болонья
Италия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
12 января, суббота 22:45 Болонья 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
36 тур
5 мая, суббота 21:45 Ювентус 3:1 Болонья
17 тур
17 декабря, воскресенье 17:00 Болонья 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
27 мая, суббота 19:00 Болонья 1:2 Ювентус
19 тур
8 января, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
19 февраля, пятница 22:45 Болонья 0:0 Ювентус
7 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ювентус 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 20:30 Ювентус 1:0 Болонья
15 тур
6 декабря, пятница 23:45 Болонья 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
16 марта, суббота 23:45 Болонья 0:2 Ювентус
10 тур
31 октября, среда 23:45 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
7 марта, среда 21:30 Болонья 1:1 Ювентус
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Ювентус 1:1 Болонья
Италия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 декабря, четверг 23:59 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
26 февраля, суббота 22:45 Ювентус 0:2 Болонья
8 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
25 тур
21 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 1:2 Ювентус
6 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 22:30 Ювентус 4:1 Болонья
9 тур
29 октября, среда 22:30 Болонья 1:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 19 октября 2019, 23:39

    кабинетная ху ета !! чистый пенальти у болоньи украден !

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