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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 01 сентября 2019
Сассуоло
01.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 1
Завершен
Сампдория
29'
Д. Берарди
36'
Д. Берарди
43'
Д. Берарди
47'
Х. Траоре
67'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
87'
Желтая карточка
Д. Капрари
67'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Ф. Квальярелла
64'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 4:0!
Х. Траоре
Пас отдал
М. Мюлдюр
47'
45'
+1
Красная карточка
Р. Виейра
ГОЛ! 3:0!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Дункан
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Дункан
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Ф. Капуто
29'
Желтая карточка
А. Дункан
16'
11'
Желтая карточка
О. Колли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-1-3-1-1
47
Консильи
67
Феррари
13
Пелузо
6
Марлон
18
Мюлдюр
5
Локателли
32
Дункан
14
Мба Обьянг
25
Траоре
10
Берарди
9
Капуто
4-3-2-1
25
Аудеро
25
Колли
18
Берешиньски
24
Мурильо
29
Мурру
8
Экдаль
14
Виейра
21
Янкто
7
Лери
11
Рамирес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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