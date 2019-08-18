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Расписание матчей
Италия. Кубок
Перуджа - Брешиа
Перуджа - Брешиа: обзор матча 18 августа 2019
Перуджа
18.08.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Перуджа - Брешиа
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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Перуджа
Брешиа
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Кубок Италии. «Наполи», «Лацио» и «Интер» стали четвертьфиналистами турнира
2020.01.15 00:46
Неста продолжит работу в «Перудже»
2018.06.14 07:14
Неста возглавил «Перуджу». Команда может выйти в Серию А
2018.05.14 16:00
4
Неста может возглавить «Перуджу», претендующую на выход в Серию А
2018.05.14 10:02
ЦСКА претендует на корейского форварда, которым интересуется «Ювентус»
2018.01.16 17:38
30
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
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