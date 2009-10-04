Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс - Богемианс 1905
Богемианс - Богемианс 1905: обзор матча 04 октября 2009
Богемианс
04.10.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Чехии, 10 тур
0 : 0
Завершен
Богемианс 1905
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Богемианс - Богемианс 1905
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Богемианс
Чехия. Плей-офф, 1 тур
Дукла
1 : 1
03.05.2019
Богемианс
Чемпионат Чехии, 30 тур
Сигма
3 : 0
15.05.2010
Богемианс
Чемпионат Чехии, 29 тур
Богемианс
2 : 2
08.05.2010
Виктория
Чемпионат Чехии, 27 тур
Богемианс
0 : 4
02.05.2010
Яблонец
Чемпионат Чехии, 26 тур
Спарта
1 : 0
24.04.2010
Богемианс
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Богемианс
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли
2021.07.12 21:31
3
Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли
2021.07.12 21:31
3
Экс-игрок ЦСКА Нецид: «Из русской кухни помню борщ, блинчики – это топ»
2020.11.15 16:21
14
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+