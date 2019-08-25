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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 25 августа 2019
Сампдория
25.08.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
37'
Ч. Иммобиле
56'
Х. Корреа
62'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
62'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Н. Мурру
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
43'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
37'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
А. Экдаль
25'
21'
Желтая карточка
М. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-3
25
Аудеро
29
Мурру
24
Мурильо
25
Колли
18
Берешиньски
14
Виейра
8
Экдаль
17
Линетти
10
Капрари
27
Квальярелла
11
Габбиадини
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
5
Фелипе
26
Раду
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сампдория - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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