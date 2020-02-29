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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти: обзор матча 29 февраля 2020
Шеффилд Уэнсдэй
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 3
Завершен
Дерби Каунти
74'
Д. Виндасс
7'
Т. Лоуренс
24'
Т. Лоуренс
30'
Д. Найт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
Желтая карточка
D. Iorfa
87'
82'
Желтая карточка
Г. Шинни
77'
Замена
️️️️
Д. Мэрриот
76'
Замена
️️️️
Г. Шинни
ГОЛ! 1:3!
Д. Виндасс
Пас отдал
Д. Мерфи
74'
58'
Замена
️️️️
К. Дэйвис
Замена
️️️️
D. Iorfa
46'
Замена
️️️️
Д. Виндасс
46'
Желтая карточка
Б. Беннэн
41'
Желтая карточка
Б. Беннэн
40'
Замена
️️️️
К. Уикхэм
39'
30'
ГОЛ! 0:3!
Д. Найт
Пас отдал
К. Мартин
24'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лоуренс
Пас отдал
К. Мартин
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
2
Лайам Палмер
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
20
Киран Ли
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
12
Джейсон Найт
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
9
Wayne Rooney
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
4-3-1-2
1
2
Палмер
31
3
Фокс
12
Лис
7
20
Ли
10
Беннэн
23
Мерфи
26
Флетчер
45
Форестьери
4-4-1-1
29
Хамер
5
Кларк
20
2
Богль
3
Форсит
29
Уогхорн
9
18
Берд
12
Найт
10
Лоуренс
18
Мартин
27
27
10
Виндасс
10
Виндасс
29
Уикхэм
29
Уикхэм
33
Дэйвис
33
Дэйвис
4
Шинни
4
Шинни
7
Мэрриот
7
Мэрриот
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
9
Алессио Да Крус
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
9
Алессио Да Крус
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
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2023.05.21 14:28
1
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
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2025.06.26 14:46
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1
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