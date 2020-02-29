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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Чарльтон
Хаддерсфилд Таун - Чарльтон: обзор матча 29 февраля 2020
Хаддерсфилд Таун
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
4 : 0
Завершен
Чарльтон
25'
К. Грант
75'
С. Мунье
90'
К. Грант
90+3'
Ж. Бакуна
90+4'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Чарльтон
ГОЛ! 5:0!
Ж. Бакуна
90'
+4
ГОЛ! 4:0!
Ж. Бакуна
Пас отдал
С. Мунье
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
К. Грант
90'
Желтая карточка
Т. Чалоба
88'
86'
Желтая карточка
Т. Хемед
82'
Желтая карточка
G. Lapslie
82'
Замена
️️️️
Т. Хемед
ГОЛ! 2:0!
С. Мунье
75'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Кэмпбелл
74'
Замена
️️️️
С. Мунье
73'
Замена
️️️️
А. Притчард
70'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
К. Уиллок
66'
Замена
️️️️
Ж. Бакуна
65'
61'
Замена
️️️️
М. Бонн
46'
Замена
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
К. Грант
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
9
Карлан Грант
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
3-2-4-1
1
Лоссль
2
Симпсон
19
Стирмен
26
15
Тоффоло
99
Чалоба
32
Смит-Роу
16
Уиллок
9
Грант
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
4-4-2
12
Филлипс
23
Ошиладжа
6
45
Даути
2
Мэтьюз
50
Эзтюмер
24
Каллен
32
46
МакГиди
25
Грин
33
Тэйлор
16
Уиллок
7
Бакуна
7
Бакуна
16
Уиллок
10
Притчард
10
Притчард
22
Кэмпбелл
9
Мунье
9
Мунье
22
Кэмпбелл
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Хемед
10
Хемед
9
Бонн
9
Бонн
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Чарльтон
43
Joel Coleman
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
23
Collin Quaner
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
23
Collin Quaner
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Чарльтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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