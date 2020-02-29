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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Вест Бромвич - Уиган Атлетик: обзор матча 29 февраля 2020
Вест Бромвич
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
73'
С. Морси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Желтая карточка
К. Таунсенд
86'
80'
Замена
️️️️
Л. Эванс
73'
ГОЛ! 0:1!
С. Морси
69'
Замена
️️️️
К. Нейсмит
Замена
️️️️
К. Гросицки
61'
57'
Замена
️️️️
М. Якобс
Замена
️️️️
М. Филлипс
55'
Замена
️️️️
К. Бартли
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
18
Gary Roberts
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Gareth Barry
ЦП
11
Камил Гросицки
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
24
Майкл Якобс
ЦП
7
Anthony Pilkington
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Джонстон
22
Таунсенд
6
Аджайи
26
О'Ши
26
Хегази
8
Ливермор
10
Кровинович
45
Харпер
10
Перейра
4
Робсон-Кану
47
Робинсон
4-5-1
1
Маршалл
4
Кипр
27
Балогун
46
Пирс
14
Бирн
18
8
Морси
9
Лоу
19
Мэсси
8
Уилльямс
19
Мур
5
Бартли
5
Бартли
11
Гросицки
11
Гросицки
25
Филлипс
25
Филлипс
3
Нейсмит
3
Нейсмит
8
Эванс
8
Эванс
24
Якобс
24
Якобс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
18
Gareth Barry
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
32
Джэйми Джонс
ВР
7
Anthony Pilkington
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
18
Gareth Barry
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
7
Anthony Pilkington
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Вест Бромвич - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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