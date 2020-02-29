Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Суонси
Блэкберн - Суонси: обзор матча 29 февраля 2020
Блэкберн
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
25'
С. Галлахер
90+4'
Б. Джонсон
90+5'
Б. Джонсон
45'
Р. Брюстер
48'
А. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Суонси
ГОЛ! 3:2!
Б. Джонсон
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Б. Джонсон
Пас отдал
Т. Адарабиойо
90'
+4
Желтая карточка
Э. Беннетт
90'
+1
Желтая карточка
А. Белл
90'
+1
90'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
К. Галлахер
89'
Замена
️️️️
Б. Уилмот
82'
Желтая карточка
К. Ноутон
Желтая карточка
Б. Джонсон
78'
73'
Желтая карточка
М. Гримес
72'
Желтая карточка
М. Гримес
Замена
️️️️
Б. Джонсон
72'
70'
Замена
️️️️
К. Робертс
65'
Желтая карточка
Д. Фултон
Замена
️️️️
D. Graham
55'
Замена
️️️️
Б. Бреретон
55'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Айю
Желтая карточка
Л. Трэвис
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Брюстер
45'
Желтая карточка
Р. Брюстер
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Брюстер
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
25'
10'
Желтая карточка
Д. Гэррик
9'
Желтая карточка
Д. Гэррик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-5-1
28
Уолтон
17
Беннетт
17
Белл
4
Адарабиойо
24
Ньямб
19
9
Самуэль
20
Галлахер
7
Ротуэлл
27
Трэвис
10
Армстронг
4-4-1-1
28
Вудман
26
Ноутон
5
Кабанго
6
Родон
21
Бидуэлл
8
Галлахер
6
Гримес
4
Фултон
22
Гэррик
24
Айю
10
Брюстер
22
Бреретон
22
Бреретон
4
Джонсон
4
Джонсон
10
10
14
Робертс
14
Робертс
8
Галлахер
16
Уилмот
16
Уилмот
8
Галлахер
Остались в запасе
Блэкберн
Суонси
13
Джейсон Леутвилер
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
22
Erwin Mulder
ВР
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Блэкберн - Суонси
4
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Суонси
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+